Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında denetimlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesinin Kadırga Koyu yolu üzerinde trafik yol uygulaması yaptı.



Bu sırada ekiplerin "dur" ikazına uymayan iki sürücü, otomobilleriyle kaçtı. Denetimlerden kaçan araçlar, daha sonra Sokakağzı mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.



Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı geniş çaplı aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çeşitli ülkelere mensup 59 kaçak göçmen tespit edildi.



Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri ve terk edilmiş araçları kullandıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.



Yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.



Öte yandan, jandarmanın, 1 Ocak-17 Şubat tarihlerinde yaptığı operasyonlarda 521 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 54 can yeleği, çeşitli türlerde 4 araç, bir bot ile bot motoruna da el konuldu.

