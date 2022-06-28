Çanakkale'de 66 kaçak göçmen kurtarıldı

Haberler - DHA 28.06.2022 - 18:18
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında 2 ayrı lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen botlardaki toplam 66 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-28 ve TCSG-905 botlarına alınarak, Küçükkuyu beldesine getirildi.
Kaçak göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından da Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.