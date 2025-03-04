Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.



Operasyonda, Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünden yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 72 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.



Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.



Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.