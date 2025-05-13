Çanakkale'de 8 kişi hayatını kaybetmişti! Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı

Kaza, 10 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinde meydana geldi.



Çanakkale yönüne giden Oktay Batır yönetimindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek devrildi.



Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu. Bu sırada Ezine yönüne giden, 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, tomruklara çarpıp, savrularak şarampole girdi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı.