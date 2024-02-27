Çanakkale'de 9 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda araç içerisinde 9 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan 3 organizatörden 2'si tutuklandı.

Çanakkale'de 9 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince edilen bilgiler doğrultusunda, dün Ayvacık ilçesi Bademli köyü yakınlarında şüpheli görülen E.C. yönetimindeki araç ve araca öncülük yaptığı tespit edilen araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda 9 kaçak ile organizatörler E.C., T.S. ve R.A., yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.C. ve T.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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