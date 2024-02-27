Çanakkale'de 9 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince edilen bilgiler doğrultusunda, dün Ayvacık ilçesi Bademli köyü yakınlarında şüpheli görülen E.C. yönetimindeki araç ve araca öncülük yaptığı tespit edilen araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda 9 kaçak göçmen ile organizatörler E.C., T.S. ve R.A., yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.C. ve T.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.