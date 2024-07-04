Çanakkale'de aile faciası: 3 ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde cinnet getiren baba, eşini ve 11 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

Çanakkale'de aile faciası: 3 ölü

'de İsmail Çakmak, eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Biga ilçesi Şirintepe Mahallesi 709. sokaktaki evde yaşayan su tesisatçısı İsmail Çakmak ile tıbbi sekreter Filiz Çakmak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çanakkale'de aile faciası: 3 ölü - 1

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Çakmak, pompalı av tüfeğiyle eşini ve 11 yaşındaki oğlu B. Çakmak'ı öldürdükten sonra intihar etti.

Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'de aile faciası: 3 ölü - 2

Olay yerinde yapılan incelemede İsmail Çakmak ile eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki soruşturma devam ediyor.

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