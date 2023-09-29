Çanakkale’de AK Parti bürosuna taşlı saldırı

Çanakkale’de AK Parti’nin mahalle seçim irtibat bürosuna taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, büronun camı kırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Çanakkale’de AK Parti bürosuna taşlı saldırı

’de AK Parti’nin Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahallelerinin ortak seçim irtibat bürosuna taşlı gerçekleşti.

Olay, saat 07.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

Çanakkale’de AK Parti bürosuna taşlı saldırı - 1

Caddede aynı yerde faaliyet yürüten AK Parti’nin Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahalleri seçim irtibat ofisi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin taşlı saldırısına uğradı.

Atılan taşlar nedeniyle camlar kırıldı.

Polis, ihbar üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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