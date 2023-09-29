Çanakkale’de AK Parti bürosuna taşlı saldırı

Caddede aynı yerde faaliyet yürüten AK Parti’nin Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahalleri seçim irtibat ofisi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin taşlı saldırısına uğradı.



Atılan taşlar nedeniyle camlar kırıldı.



Polis, ihbar üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.