Çanakkale'de alacak verecek kavgası kanlı bitti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Recep U. (50), iş yerine gelen Ali Kemal E. (58) ile iddiaya göre alacak verecek konusu yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Kemal E., Recep U.'yu tabancayla ateş ederek yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Yaralı Recep U, olay yerindeki ilk müdahale sonrası Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.



Olayın ardından kaçan Ali Kemal E. Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.