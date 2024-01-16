Çanakkale'de AVM'de korkutan yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir AVM'nin restoran katında yangın çıktı. AVM önlem amaçlı tahliye edildi.

Çanakkale'de AVM'de korkutan yangın

Çanakkale’de bir AVM'de çıkan yangın paniğe neden oldu.

Saat 09.00 sıralarında Pakt Plus AVM’nin 3’üncü katındaki restoranların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden AVM çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

Çanakkale'de AVM'de korkutan yangın - 1

Ekipler, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının meydana geldiği kat, ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

Merdiven aracıyla yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yada yaralı olmazken, restoranda hasar oluştu.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...