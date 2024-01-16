Çanakkale'de AVM'de korkutan yangın

Çanakkale’de bir AVM'de çıkan yangın paniğe neden oldu.

Saat 09.00 sıralarında Pakt Plus AVM’nin 3’üncü katındaki restoranların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden AVM çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.