Çanakkale'de bariyerlere çarpıp devrilen TIR'ın şoförü öldü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, yan yatan TIR'ın şoförü İsmail Yıldız, yaşamını yitirdi. Yıldız'ın devrilen TIR'ını da başka bir TIR çarptı.

Çanakkale'de bariyerlere çarpıp devrilen TIR'ın şoförü öldü

Kaza, saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyü yakınlarında meydana geldi. İsmail Yıldız yönetimindeki 43 ADA 193 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak, yan yattı. 

Kazada yaşamını yitiren Yıldız’ın cenazesi, sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla çıkartılarak, Lapseki Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan Oğuzhan Aklan yönetimindeki 43 U 6760 plakalı TIR da devrilen TIR’a çarptı. TIR sürücüsü Aklan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle - Biga yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yol, temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor

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