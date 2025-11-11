Çanakkale'de bebek cesedi bulundu: Bir kişi gözaltında
11.11.2025 14:03
DHA
Çanakkale'de boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde arazide bulunan bebek cesediyle ilgili, yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alındı.
Olay, 2 Kasım günü ilçeye bağlı Erecek köyü yakınlarında meydana geldi.
Boş bir arazide kız bebek cesedi bulundu. Cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖBEK BAĞI HENÜZ KURUMAMIŞTI
Göbek bağının henüz kurumamış olması nedeniyle yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, sağlık ekiplerinin incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) personelinden oluşan özel ekip çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda olayla bağlantılı yabancı uyruklu bir kadın tespit edilerek yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.