Çanakkale'de ciple otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Çanakkale'de ciple otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Remzi Sümer idaresindeki otomobil, Hurma köyünden ana yola çıktığı sırada, yönünden Çan'a giden Ali Rıza Karataş'ın kullandığı cip ile çarpıştı.

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada Remzi Sümer, Zülfiye Sümer ve Zeliha Tekin ile diğer aracın sürücüsü Karataş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Remzi Sümer ile Zülfiye Sümer'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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