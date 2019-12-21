Çanakkale'de deniz hatlarına fırtına engeli

Trakya'dan başlayan hava muhalefetinin akşam saatlerinde Çanakkale'de etkili olması beklenirken yarın Çanakkale deniz seferlerinde aksama yaşanacak.

Bölgede bugün akşam başlaması öngörülen fırtına nedeniyle, planlanan iki seferin saatleri geriye çekildi. Gökçeada-Kabatepe hattında saat 18.00'de başlayacak sefer 17.00'ye, Kabatepe-Gökçeada güzergahındaki saat 20.00 seferi de 19.00'a alındı.



Aynı gerekçeyle, yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattındaki tüm seferler iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.

