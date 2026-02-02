Çanakkale'de doktor dehşeti. Önce eşini, sonra kendini bıçakladı

Çanakkale'de merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi'ndeki 960 TOKİ Konutları'nda, iş yeri hekimi olduğu öğrenilen D.Ü. ile eşi E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ü., eşi E.Ü.'yü bıçakla ağır yaraladı. E.Ü., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı bıçakla kendisini de ağır yaralayan zanlı ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, zanlının tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.