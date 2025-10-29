Çanakkale'de dört katlı binada yangın

Çanakkale'de bir binada yangın çıktı.

Yangın, Biga ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında dört katlı bir binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

EVİN BİR BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜ

Apartman sakinleri yangın sırasında binayı boşaltırken, ihbarla olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yaralanan ya da dumandan etkilenenin olmadığı yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.