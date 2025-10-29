Çanakkale'de dört katlı binada yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir binada yangın paniği yaşandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın

Biga ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında dört katlı bir binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

EVİN BİR BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜ

Apartman sakinleri yangın sırasında binayı boşaltırken, ihbarla olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yaralanan ya da dumandan etkilenenin olmadığı yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

