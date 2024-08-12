Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait eğitim uçağı, motor kısmındaki arızası nedeniyle Çanakkale'de tarlaya acil iniş yaptı. Uçaktaki iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

'den havalanan 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi.

Uçak, 'nin Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı - 1

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.

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