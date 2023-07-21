Çanakkale'de elektrik teline çarpan kuş yangına neden oldu

Çanakkale'deki yangında soğutma çalışmaları devam ederken Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ön soruşturma tamamlandı.
Bölgede görev yapan insansız hava araçlarındaki 250 saatlik kayıt tek tek incelendi. Buna göre yangın elektrik tellerine çarpan kuşların neden olduğu kıvılcımla başladı.
Ardından trafoya sıçradığı belirlendi. Alevler şiddetli rüzgar ve düşük nemin de etkisiyle kısa sürede büyüdü.
8 KÖY BOŞALTILDI
Orman yangınında alevlerin tehdit ettiği 8 köy boşaltılmış, bazı ahırlar zarar görmüştü.
Köylüler bir yandan soğutma çalışmalarına yardım ederken diğer yandan zarar gören ahırlarını onarıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
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