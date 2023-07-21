Çanakkale'de elektrik teline çarpan kuş yangına neden oldu

Çanakkale'de pazar günü başlayan orman yangını 3. gününde söndürülen 550 hektarlık alanın küle döndüğü yangınla ilgili ön soruşturma tamamlandı. Bölgede görev yapan insansız hava araçlarındaki görüntülere göre yangına elektrik tellerine konan kuşlar neden oldu. Tellerin birbirine çarpması sonucu çıkan kıvılcım ormana sıçradı.

Çanakkale'de elektrik teline çarpan kuş yangına neden oldu
Çanakkale'de yanan alanlar havadan görüntülendi

Çanakkale'de yanan alanlar havadan görüntülendi

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'deki yangında soğutma çalışmaları devam ederken Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ön soruşturma tamamlandı.

Bölgede görev yapan insansız hava araçlarındaki 250 saatlik kayıt tek tek incelendi. Buna göre yangın elektrik tellerine çarpan kuşların neden olduğu kıvılcımla başladı.

Çanakkale'de elektrik teline çarpan kuş yangına neden oldu - 1

Ardından trafoya sıçradığı belirlendi. Alevler şiddetli rüzgar ve düşük nemin de etkisiyle kısa sürede büyüdü.

8 KÖY BOŞALTILDI

Orman yangınında alevlerin tehdit ettiği 8 köy boşaltılmış, bazı ahırlar zarar görmüştü.

Çanakkale'de elektrik teline çarpan kuş yangına neden oldu - 2

Köylüler bir yandan soğutma çalışmalarına yardım ederken diğer yandan zarar gören ahırlarını onarıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

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