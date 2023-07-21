Çanakkale'de elektrik teline çarpan kuş yangına neden oldu

Çanakkale'deki yangında soğutma çalışmaları devam ederken Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ön soruşturma tamamlandı.

Bölgede görev yapan insansız hava araçlarındaki 250 saatlik kayıt tek tek incelendi. Buna göre yangın elektrik tellerine çarpan kuşların neden olduğu kıvılcımla başladı.

