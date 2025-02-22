Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ Çanakkale elektrik kesintisi programı

Çanakkale'de meydana gelen kesintiler ardından gözler UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş planlı kesinti programına çevrildi. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, Çanakkale'de elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte, Çanakkale elektrik kesintisi programının ayrıntıları...

Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ Çanakkale elektrik kesintisi programı

UEDAŞ: Uludağ Dağıtım A.Ş. programına göre, Ayvacık, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Bozcaada gibi birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntılarını merak ediyor.

22 ŞUBAT PROGRAMI

Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ Çanakkale elektrik kesintisi programı - 1
Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ Çanakkale elektrik kesintisi programı - 2
Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ Çanakkale elektrik kesintisi programı - 3
Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ Çanakkale elektrik kesintisi programı - 4
Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ Çanakkale elektrik kesintisi programı - 5

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