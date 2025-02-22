Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ Çanakkale elektrik kesintisi programı
Çanakkale'de meydana gelen kesintiler ardından gözler UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş planlı kesinti programına çevrildi. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, Çanakkale'de elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte, Çanakkale elektrik kesintisi programının ayrıntıları...
UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. programına göre, Ayvacık, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Bozcaada gibi birçok Çanakkale ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntılarını merak ediyor.
22 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
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