Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ Çanakkale elektrik kesintisi programı

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. programına göre, Ayvacık, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Bozcaada gibi birçok Çanakkale ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntılarını merak ediyor.

22 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI