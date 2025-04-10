Çanakkale'de ev yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.