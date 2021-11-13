Çanakkale'de evlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan çift yaşamını yitirdi

Çanakkale'de evlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer hayatını kaybetti. Öldürülen kadının eski CHP Milletvekili İsmail Özay’ın baldızı olduğu öğrenildi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 13.11.2021 - 13:47

Çanakkale'de evlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan çift yaşamını yitirdi

'de iddiaya göre, şüpheli T.Y., Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde bulunan apartmanın 4. katındaki evinde Süha Sümer'i (62) bıçakla yaraladı.

T.Y., sesleri duyarak kapıya gelen Nilgün Akman Sümer’e (60) de bıçakla saldırdı.

Ağır yaralanan Süha ve eşi Nilgün Akman Sümer yaşamını yitirdi.

Aynı apartmanın zemin katındaki iş yerinde çalıştığı öğrenilen şüpheli, emniyete teslim oldu.

Polisin evde yaptığı incelemenin ardından çiftin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Nilgün Akman Sümer'in 1989-2002 yıllarında Çanakkale Belediye Başkanı, 22. dönemde de CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay'ın baldızı olduğu öğrenildi.

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