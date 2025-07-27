Çanakkale'de fabrikada patlama: Bir işçi yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde bulunan süt işleme fabrikasının krema tankında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.



Patlamada ağır yaralanan Adnan Çetin (42), bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Adnan Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.