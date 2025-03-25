Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü

Ezine'den Çanakkale yönüne giden Efkan Orhan (36) idaresindeki kamyonet, Dümrek köyü yol ayrımındaki kaldırıma çarptı.



Kontrolden çıkan kamyonet, yolun sağ tarafında bulunan alt geçide düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.



Efkan Orhan'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Öte yandan kazayla ilgili incelemesini genişleten jandarma ekipleri, kamyonetin Balıkesir'in Edremit ilçesinden çalındığını tespit etti.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ, KAMYONET ÇALINTI ÇIKTI



Kamyonet sahibi D.P.'nin Edremit Polis Merkezi'ne aracının çalıntı ihbarında bulunduğu, kazada hayatını kaybeden Efkan Orhan'ın da sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.