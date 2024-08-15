Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'den Biga yönüne seyreden Mert Durucu idaresindeki 17 LG 474 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak ilçe merkezi girişinde yol kenarındaki bariyere çarpıp devrildi.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sürücünün, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kazaya karışan araçtan yaralı olarak çıkarılan Berat Ünlü (13) ise ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.