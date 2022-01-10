Çanakkale'de feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.



Balıklıçeşme köyü yakınlarında Birkan Gugul idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Taha Kurtoğlu'nun kullandığı 31 DM 094 plakalı TIR'a arkadan çarptı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ile beraberinde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi öldü.



TIR sürücüsü Kurtoğlu gözaltına alındı.