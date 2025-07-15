Çanakkale'de feci kaza: Otomobil motosiklete çarptı

Çanakkale'de bir otomobil seyir halindeki motosiklete çarparak takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, e otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Çanakkale'de feci kaza: Otomobil motosiklete çarptı

istikametinden Ayvacık ilçesinin Assos Antik Kenti'ne seyir halinde olan M.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman D. idaresindeki motosiklete çarparak takla attı.

Kazada, otomobil sürücüsü M.A. hafif, sürücü Süleyman D. ise ağır yaralandı.

Yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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