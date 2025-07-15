Çanakkale'de feci kaza: Otomobil motosiklete çarptı
Çanakkale'de bir otomobil seyir halindeki motosiklete çarparak takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, e otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
Çanakkale istikametinden Ayvacık ilçesinin Assos Antik Kenti'ne seyir halinde olan M.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman D. idaresindeki motosiklete çarparak takla attı.
Kazada, otomobil sürücüsü M.A. hafif, motosiklet sürücü Süleyman D. ise ağır yaralandı.
Yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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