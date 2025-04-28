Çanakkale'de fırtına: Feribot seferleri iptal

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kuzey Ege'de fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de fırtına: Feribot seferleri iptal

Sabah saatlerindeki hızı 40 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar, Kuzey Ege'deki deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.

Bugün yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada, Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle programdan kaldırıldı.

Yarın gece saatlerine kadar devam etmesi ve yer yer 80 kilometreye ulaşması beklenen nedeniyle muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden fırtına uyarısı

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