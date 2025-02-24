Çanakkale'de gece yarısı patlatılan havai fişeğe ceza: Bir kişiye 9 bin 267 TL ceza

Yenice ilçesinde dün gece saat 03.55'te Marmara Parkı yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından havai fişek patlatıldı.



Vatandaşların ihbarı üzerine Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri havai fişek patlatan kişi ya da kişileri yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin titiz çalışması sonucu havai fişek patlatan şüphelinin İ.D. olduğu tespit edildi.

Hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem yapılan İ.D’ye ayrıca trafik yönünden 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.



Konuyla ilgili Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "24.02.2025 günü saat 03.56 sıralarında ilçemiz Marmara Park arkasında atılan havai fişek konusu ile ilgili İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin titiz çalışması neticesi kimliği tespit edilen olayı gerçekleştiren şüpheli İ.D., İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalanmış, şahıs hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem yapılmış, izinsiz havai fişek atılmasından tutanak tutularak, işlem yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılacaktır. Ayrıca trafik yönünden 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.