Çanakkale'de göçmen faciası: 9 can kaybı var

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Olayda 9 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi kurtarıldı.

Çanakkale'de göçmen faciası: 9 can kaybı var

Ege'de kaçak faciası yaşandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Çanakkale'de göçmen faciası: 9 can kaybı var - 1 Batan botta bulunan 25 kaçak göçmen kurtarıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada da, 3 Nisan Perşembe günü saat 06.14'te 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Ayvacık Yeşilliman açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım talebinin alındığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye 3 sahil güvenlik botu ve 1 helikopterin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Saat 06.43'te yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 25 sağ, 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 1 göçmen için arama çalışmaları, 4 bot, 1 helikopter ve 1 Dalış Özel Timi olmak üzere 82 personelle devam etmektedir."

Bölgede Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

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