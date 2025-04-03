Çanakkale'de göçmen faciası: Beş can kaybı var
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre beş kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Ayvacık açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.
Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre beş kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.
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