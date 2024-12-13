Çanakkale'de hayalet ağ temizliği

-Bunlardan birinin hayalet ağ diye bilinen atıklar olduğunu belirten Toraman, "Balıkçılık faaliyetleri yürütülürken çeşitli sebeplerle deniz alanında kalan ağlar, deniz hayatı için çok büyük tehlike ve risk oluşturuyor, deniz canlıları açısından istenmeyen bir duruma sebebiyet veriyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığımızın da talimatlarıyla 2016 yılından bugüne kadar Çanakkale'de, kıyı bölgesinde, deniz alanlarında düzenli taramalar yürütülüyor. Bu taramalar neticesinde de tespit ettikleri hayalet ağların denizden çıkarılması için de gayret gösteriyorlar. Bu sene 2024 yılı faaliyet programında Çanakkale'de 500 bin metrekarelik alan tarandı." dedi.



Vali Toraman, çıkarılan hayalet ağların bir bölümünün Yat Limanı'nda sergilendiğini dile getirdi.



Bu çalışmalarla deniz ekosistemine destek sağlandığını anlatan Toraman, "Bu vesileyle özellikle balıkçılık yapan hemşehrilerimizden beklentimiz, faaliyetlerini tekniğine uygun yürütmeleri, sürdürülebilir balıkçılık için konulan kurallara riayet etmeleri, ilgili kamu kurumlarıyla sürekli işbirliği içinde olmaya gayret göstermeleri. Çünkü asıl olan, bu deniz ekosistemini muhafaza etmek." dedi.