Çanakkale’de iki noktada orman yangını: Biri söndürüldü, diğerine müdahale sürüyor

Çanakkale’de bugün iki orman yangını birden çıktı. Merkeze bağlı Çıplak ile Gökçalı köyleri arasındaki bölgede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bayramiç ilçesinde ise tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Çanakkale’de iki noktada orman yangını: Biri söndürüldü, diğerine müdahale sürüyor

’de bugün iki noktada çıktı.

İlk haberi merkeze bağlı Çıplak ile Gökçalı köyleri arasındaki bölgeden geldi.

Tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Çanakkale-İzmir Karayolu’nu geçerek Gökçalı yakınındaki tarım arazileri ve ormanlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale başlatan ekiplere destek olmak için köylüler tankerlerle su taşıdı.

Karadan 44 araç ve 24 arazöz, havadan 6 uçak ve 2 helikopterle çalışma yürüten yaklaşık 200 personelden oluşan ekipler, alevleri söndürdü.

Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede 11 hektar ziraat arazisi ile 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangının ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldüğünü söyledi.

Aktaş, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde vatandaşlara ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinde yangınlara karşı daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Çanakkale’de iki noktada orman yangını: Biri söndürüldü, diğerine müdahale sürüyor - 1

BİR HABERİ DE BAYRAMİÇ İLÇESİNDEN

'deki ikinci yangın haberi Bayramiç ilçesinden geldi.

İlçeye bağlı Türkmenli köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede gönderilen 78 kişiden oluşan ekipler, 8 arazöz ve 13 araçla karadan, 4 uçak ve 1 helikopterle havadan alevlere müdahale ediyor.

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