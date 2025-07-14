Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Çanakkale'de Erdal Ö. idaresindeki otomobil, Ayvacık ilçesi Assos Kavşağı'nda Sezai Ç.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücüler ile araçtaki Meryem Ö. yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla, Ezine ve Ayvacık hastanelerine sevk edildi.