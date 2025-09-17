Çanakkale'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: Beş yaralı
Çanakkale'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: Kazada beş kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde işçi servisiyle kamyonetin çarpışması sonucu beş kişi yaralandı.
Bayramiç'ten Ezine yönüne giden Halil Behçet Erdal'ın kullandığı 17 TE 912 plakalı kamyonet, Ayvacık'tan Bayramiç'e tarım işçisi getiren Mehmet Kaygın idaresindeki 17 AAY 690 plakalı minibüsle ilçe girişinde çarpıştı.
Kazada kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan dört tarım işçisi de 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Çanakkale Bayramiç