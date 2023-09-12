Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korubaşı köyü yakınlarında operasyon düzenledi.



Operasyonda bir minibüs içinde 5'i kadın, 6'sı erkek, 7'si çocuk 18 kaçak göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.



Olayda kullanılan minibüs yediemin otoparkına götürülürken, kaçakların Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

