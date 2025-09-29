Çanakkale'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 38 yaşındaki Aydın Yücel yaşamını yitirdi.

Çanakkale'de Abdülhadi Ş. idaresindeki kamyon, Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Orman Deposu mevkisinde Aydın Yücel (38) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Yücel, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

