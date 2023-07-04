Çanakkale'de kayıp olarak aranan Rus ölü bulundu

Çanakkale'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Türkiye vatandaşlığı da bulunan Rus Evgeniva Timoshenko'nun denizde cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'de kayıp olarak aranan Rus ölü bulundu

İstanbul'dan 'ye tatil yapmak için geldiği öğrenilen Evgeniva Timoshenko (37), dün öğle saatlerinde yüzmek için plaja gitti.

Bir süre sonra Timoshenko'dan alamayan yakınları Kepez Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler, Timoshenko'yu denize girdiği bölgede aramaya başladı. Yapılan çalışmalara Timoshenko'nun izine rastlanmadı.

Bugün sabah ise merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında avlanan balıkçılar bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz halde olduğunu fark etti.

Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin incelemesi sonucu cansız bedenin Timoshenko'ya ait olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik botuna alınan Timoshenko'nun cenazesi, karaya çıkartılarak cenaze aracına konuldu.

Timoshenko'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çanakkale Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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