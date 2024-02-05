Çanakkale’de kök hücre kiti vurgunu: 2’si öğretim görevlisi 5 gözaltı

Çanakkale’de kök hücre uygulamasında kullanılan kitleri hastalara 20 bin ile 100 bin lira arasında sattığı belirlenenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında 2 öğretim görevlisinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale’de kök hücre kiti vurgunu: 2’si öğretim görevlisi 5 gözaltı

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’de polis, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören 60 hastaya, piyasadan 200 liraya temin edilen kök hücre uygulamasında kullanılan kitlerin 20 bin ila 100 bin lira arasında satıldığı belirledi.

Harekete geçen emniyet güçleri, düzenlenen operasyonlarla Prof. Dr. H.Y.E., Doç. Dr. T.K., medikal firma sahibi Ö.Ç, firma çalışanları B.C.T. ve Y.C.İ’yi gözaltına aldı.

Çanakkale’de kök hücre kiti vurgunu: 2’si öğretim görevlisi 5 gözaltı - 1

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç., B.C.T. ve Y.C.İ. ve icbar suretiyle irtikap suçuna yardımdan tutuklanırken, Prof. Dr. H.Y.E. ile Doç. Dr. T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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