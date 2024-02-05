Çanakkale’de kök hücre kiti vurgunu: 2’si öğretim görevlisi 5 gözaltı

Çanakkale’de polis, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören 60 hastaya, piyasadan 200 liraya temin edilen kök hücre uygulamasında kullanılan kitlerin 20 bin ila 100 bin lira arasında satıldığı belirledi.



Harekete geçen emniyet güçleri, düzenlenen operasyonlarla Prof. Dr. H.Y.E., Doç. Dr. T.K., medikal firma sahibi Ö.Ç, firma çalışanları B.C.T. ve Y.C.İ’yi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç., B.C.T. ve Y.C.İ. dolandırıcılık ve icbar suretiyle irtikap suçuna yardımdan tutuklanırken, Prof. Dr. H.Y.E. ile Doç. Dr. T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.