Çanakkale'de kömür işletmesinde kaza: Bir işçi yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki kömür işletmesinde meydana gelen kazada, işçi Ramazan Dönmez hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kulfal köyü yakınlarındaki işletmedeki kömür bandında iş kazası yaşandı.

Kazada, Ramazan Dönmez (43) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin olay yerinde yapılan incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.

