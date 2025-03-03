Çanakkale'de kontrolden çıkan otobüs şarampole uçtu: 11 kişi yaralandı

Otobüste bulunan 42 yolcudan üçü ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.

Yunanistan'dan İzmir'e giden tur otobüsü, sürücüsünün nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Gelibolu ve Çanakkale'de tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.