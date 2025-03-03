Çanakkale'de kontrolden çıkan otobüs şarampole uçtu: 11 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Yunanistan'dan İzmir'e giden tur otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. 42 yolcunun bulunduğu otobüste üçü ağır olmak üzere 11 yolcu yaralandı.
Kaza, Çanakkale-Edirne yolunun 11'nci kilometresindeki Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında meydana geldi.
Yunanistan'dan İzmir'e giden tur otobüsü, sürücüsünün nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Otobüste bulunan 42 yolcudan üçü ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Gelibolu ve Çanakkale'de tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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