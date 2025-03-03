Çanakkale'de kontrolden çıkan otobüs şarampole uçtu: 37 kişi yaralandı

Otobüste bulunan 44 yolcudan üçü ağır olmak üzere toplam 37 kişi yaralandı.

Yunanistan'dan İzmir'e giden tur otobüsü, sürücüsünün nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Gelibolu ve Çanakkale'de tedavi altına alındı.

ŞOFÖR UYUDU MU?

Kazanın otobüs şoförü Y.B.'nin uyuması nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Yolcuların ilk ifadelerinde ise İzmir'e giden otobüsün Yunanistan sınırında yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 saat beklediği öne sürüldü. Yaralananlar arasında otobüs şoförü Y.B.'nin de bulunduğu bildirildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.