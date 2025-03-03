Çanakkale'de kontrolden çıkan otobüs şarampole uçtu: 40 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞOFÖR UYUDU MU?

Kazanın otobüs şoförü Y.B.'nin uyuması nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Yolcuların ilk ifadelerinde ise İzmir'e giden otobüsün Yunanistan sınırında yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 saat beklediği öne sürüldü. Yaralananlar arasında otobüs şoförü Y.B.'nin de bulunduğu bildirildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.