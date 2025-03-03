imsakiye

Çanakkale'de kontrolden çıkan otobüs şarampole uçtu: 40 kişi yaralandı

Çanakkale'de, Yunanistan'dan dönen yolcuları taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkıp boş araziye girmesi sonucu 40 kişi yaralandı.

Çanakkale'de kontrolden çıkan otobüs şarampole uçtu: 40 kişi yaralandı

Yunanistan'dan İzmir'e giden Y.B. idaresindeki 35 KY 340 plakalı , Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında yoldan çıktı.

Boş araziye girip ağaçlara çarpan otobüsteki 42 yolcudan 40'ı yaralandı.

Çanakkale'de kontrolden çıkan otobüs şarampole uçtu: 40 kişi yaralandı - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞOFÖR UYUDU MU?

Kazanın şoförü Y.B.'nin uyuması nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Yolcuların ilk ifadelerinde ise İzmir'e giden otobüsün Yunanistan sınırında yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 saat beklediği öne sürüldü. Yaralananlar arasında otobüs şoförü Y.B.'nin de bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...