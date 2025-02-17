Çanakkale'de köprü çöktü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle köprü çöktü.

Çanakkale'de köprü çöktü

Ayvacık ilçesinde dün geceden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Koyunevi köyünde dere üzerindeki çöktü, bölgedeki sahil yolu bağlantısı ulaşıma kapandı.

Çanakkale'de köprü çöktü - 1

Bölgede, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hasar gören yolda önlem alındı. Ulaşım diğer bağlantı yollarından sağlanıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da ambulansa yol vermeyen taksici tepki çekti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...