Çanakkale’de korkunç cinayet: “Ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim”

Çanakkale’de bir kadın korkunç bir cinayete kurban gitti.
Olay, 16 Şubat’ta Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan’ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi.
Konuşmak istediğini söyleyen Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i otomobil ile alıp, Biga yönüne doğru yola çıktı. İkili arasında tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem’i iple boğdu. Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga ilçesi Çavuşköy mevkisindeki bir hafriyat alanına gömdü.
Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
SUÇUNU İTİRAF EDİP, CESEDİ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ
Çalışma başlatan polis, Saliha Gizem Yıldızhan’ın Lapseki’de bir otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakaladı.
Yıldızhan ifadesinde; cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 18 Şubat’ta Saliha Gizem’in cansız bedenine ulaştı.
Polis, cesedi gömerken Fırat Yıldızhan’a yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan’ı da gözaltına aldı. Cenaze otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne gönderilirken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı.
HASTANEYE GİTMEDİ, ÖLMESİ İÇİN ŞEHİR TURU ATTI
Fırat Yıldızhan, savcılıktaki ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan ile 8 aydır ayrı yaşadıklarını söyledi.
İfadesinde işlediği cinayetin ayrıntılarını anlatan Yıldızhan, “Hareketsiz kalınca sıkmayı bıraktım. Bu esnada arabayı hareket ettirdik ve Lapseki içinde turlamaya başladık. O esnada yanlış kontrol etmediysem, Saliha'nın nabzı atıyordu. Ancak ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim. Bir müddet sonra öldüğünü fark ettim.” dedi.
“ÖLDÜ” DİYEREK ARKA KOLTUĞA KOYDU
Savcılıktaki ifadesinde olay günü ağabeyi Fırat Yıldızhan ile kahvehanede karşılaştıklarını belirten Yağız Yıldızhan ise “Yengem hareketsiz kaldıktan sonra 'öldü' diyerek arka koltuğa benim yanıma koydu. İlk başta korktuğum için müdahale edemedim. Akabinde şoka girmiştim, ne yapacağımı bilmiyordum. Araç ile dolaştıktan sonra Biga ilçesine geldik. İlk başta yengemin cesedini köprüden çaya atmak istedik. Ancak yengem çok kilolu olduğundan kaldıramadık. Bunun üzerine Çavuşköy'deki tarlaların yanındaki su kanalı için açılmış çukura attık. Üzerini de molozlar ve toprak ile kapattık.” dedi.
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