Çanakkale'de korkunç olay: Kayıp olarak aranıyordu, kuyuda ölü bulundu

Çanakkale'nin Çan ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Havva Ş. (67) sabah saatlerinde eşi Muharrem Ş. ile Kocayayla köyüne geldi.

Köyde bulunan sebze bahçelerine giden Havva Ş.'nin eve dönmemesi üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.



Çevrede yapılan aramada kadının cansız bedeni, 6 metre derinliğinde ve içinde yaklaşık 1 metre su bulunan kuyuda bulundu.



Cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.