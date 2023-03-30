Çanakkale'de lüks yat mendireğe çarptı

Yunanistan'a gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan İngiliz bayraklı "Gemini" isimli 18 metre uzunluğundaki yat, henüz bilinmeyen nedenle Eceabat Yat Limanı'nın mendireğine vurdu.

Baş tarafından mendireğin bir bölümüne çıkan yatın kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçecek diğer gemilerin kaptanları da kazayla ilgili bilgilendirildi.

