Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Güneyli köyü kavşağında dün saat 19.00 sıralarında V.K.'nin kullandığı 34 RVB 59 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 17 LP 122 minibüs çarpıştı.

Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.