Çanakkale'de motosiklet direğe çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'de sürücünün kontrolünü kaybettiği bir motosiklet direğe çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çanakkale'de motosiklet direğe çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

'nin Esenler Mahallesi'ndeki Özgürlük Parkı'ndan Şehitler Camisi yönüne seyreden Berkin Akgün'ün (22) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen , kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklette bulunan Dünya Süren'in (20) hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni, hastane morguna gönderildi.

Ağır yaralanarak sağlık görevlilerince çevredeki bir hastaneye kaldırılan sürücü Akgün ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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