Çanakkale'de motosiklet kazası: Bir ölü, bir yaralı
Çanakkale'de meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden Balıkesir'in Edremit ilçesine gitmekte olan Kıymet Tunç idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma devrildi.
Kaza sonrasında olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Kıymet Tunç ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, motosiklette bulunan Fatma Türkan ise ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan Kıymet Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- Çanakkale