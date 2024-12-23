Çanakkale'de motosiklet otobüse çarptı: Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Çan-Biga Çevre Yolu'nda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen motosiklet, otobüse arkadan çarptı.



Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerin kaza yerine geldi.



Kazada 17 yaşındaki Mert G. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan E.K, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.