Çanakkale'de "müebbet" ile aranan 4 FETÖ'cü yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince, 20 Eylül'de ilçeye bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında bulunan kamping işletmesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi.

İşletmede saklanan ve yasa dışı yollardan Yunanistan Midilli Adası'na kaçış hazırlığı yapan, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan aranması bulunan R.A., Ö.A., R.Ç. ve H.T., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 111 bin 850 TL, 2 bin 750 dolar ve 150 euro ele geçirildi. Ayrıca, Atatürk Havalimanı’ndaki kalkışmaya katılan 4 FETÖ şüphelisinin müebbet hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan, şüphelilerin barınma ve yasa dışı yollardan Yunanistan Midilli Adası’na geçişlerini organize eden İ.Ç., İ.Ö.E., V.Ü., Ü.İ. ve F.A. da yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen FETÖ/PDY üyesi R.A., Ö.A., R.Ç. ve H.T. tutuklanırken, FETÖ üyesi şüphelilerin barınma ve yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçişlerini organize eden İ.Ç., İ.Ö.E., V.Ü., Ü.İ. ve F.A., adliyedeki işlemleri devam ediyor.